Планы по выходу России из МКС не влияют на работу на орбите – космонавт

Фото: телеграм-канал Olegmks
Планы по выходу России из проекта МКС после 2024 года никак не влияют на работу космонавтов на орбите, заявил космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров. Об этом сообщает ТАСС.
"Это никак не влияет, мы продолжаем перекрестные полеты, буквально через несколько дней ждем, что Анна Кикина будет стартовать на корабле Crew Dragon. <...> В космосе ничего не поменялось, мы также продолжаем совместную работу", – сказал он.
Шкаплеров напомнил, что РФ планирует уйти с МКС после 2024 года, однако точный срок выхода из проекта пока неизвестен.
"Это может быть 2025, 2034 – я не знаю какие еще года", – добавил космонавт.
Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что процесс выхода российской стороны из проекта МКС будет запущен после 2024 года. По его словам, выход из проекта уже утвержден. При этом Борисов подчеркнул, что вопросы международной политики не должны затрагивать совместные проекты на орбите.
Россия официально заявила о выходе из проекта МКС после 2024 года
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