Набсовет утвердил Ельчанинова и Иванова на должности первых замгендиректора "Роскосмоса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Андрей Ельчанинов и Александр Иванов утверждены первыми заместителями генерального директора "Роскосмоса" на заседании набсовета госкорпорации, сообщается на сайте правительства.

Кроме того, принято решение о сокращении на 10% штата центрального аппарата корпорации. С данной инициативой выступил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

В июле Владимир Путин назначил зампредседателя кабмина Юрия Борисова, курирующего космическую отрасль, на должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос".

Отдельным указом глава государства освободил от должности Дмитрия Рогозина, на тот момент возглавлявшего космическую корпорацию.



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