Отставка Рогозина не связана с претензиями к его работе – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Отставка Дмитрия Рогозина с поста главы "Роскосмоса" никак не связана с претензиями к его работе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что о новом назначении Рогозина дополнительно сообщат.

"Своевременно Рогозин будет трудоустроен, выйдет на новую работу", – передает ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что Владимир Путин назначил зампредседателя кабмина Юрия Борисова, курирующего космическую отрасль, на должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос".

Отмечается, что от должности вице-премьера Борисов освобожден. Отдельным указом глава государства освободил от должности Дмитрия Рогозина, до сегодняшнего дня возглавлявшего космическую корпорацию. Данные решения вступают в силу со дня подписания соответствующих указов.

13 июля в СМИ стали распространяться слухи, что Борисов в скором времени уйдет в отставку. Осведомленные источники тогда только предполагали, что политик может возглавить "Роскосмос".

Комментировать возможные кадровые перестановки в Кремле не стали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что о подобных изменениях руководство страны сообщает по факту.