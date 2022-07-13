Вице-премьер Борисов уйдет в отставку – СМИ

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Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления космос и оборонная промышленность, уйдет со своего поста в ближайшее время. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники.

По словам собеседников РБК, Борисов может занять должность главы "Роскосмоса", которую сейчас занимает Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в кабмине РФ с 10 до 11. Документ опубликован на портале правовой информации.

В свою очередь, председатель кабмина РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера – министра промышленности и торговли России. Соответствующую информацию парламентариям направил спикер ГД Вячеслав Володин. Рассмотрение данного вопроса намечено на 15 июля.

Ранее Путин подписал указ об изменении должности Рустама Минниханова в составе Госсовета. Теперь он будет значиться как "глава Республики Татарстан" вместо президента региона.

В декабре прошлого года глава РФ подписал закон о принципах организации публичной власти в субъектах страны. Он отменяет запрет за пребывание в должности руководителя региона больше двух сроков подряд, а срок действия полномочий теперь составляет пять лет и одинаков для всех субъектов страны.

Кроме того, закон закрепляет в качестве официального названия должности руководителя субъекта РФ термин "глава" с дальнейшим указанием названия конкретного региона.