Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве до 11

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в кабмине РФ с 10 до 11. Документ опубликован на портале правовой информации.
"Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <...> заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ", – отмечается в указе.
В свою очередь, председатель кабмина РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера – министра промышленности и торговли России. Соответствующую информацию парламентариям направил спикер ГД Вячеслав Володин. Рассмотрение данного вопроса намечено на 15 июля.
Ранее Путин подписал указ об изменении должности Рустама Минниханова в составе Госсовета. Теперь он будет значиться как "глава Республики Татарстан" вместо президента региона.
В декабре прошлого года глава РФ подписал закон о принципах организации публичной власти в субъектах страны. Он отменяет запрет за пребывание в должности руководителя региона больше двух сроков подряд, а срок действия полномочий теперь составляет пять лет и одинаков для всех субъектов страны.
Кроме того, закон закрепляет в качестве официального названия должности руководителя субъекта РФ термин "глава" с дальнейшим указанием названия конкретного региона.
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