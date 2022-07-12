Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве до 11

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Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в кабмине РФ с 10 до 11. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <...> заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ", – отмечается в указе.

В свою очередь, председатель кабмина РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера – министра промышленности и торговли России. Соответствующую информацию парламентариям направил спикер ГД Вячеслав Володин. Рассмотрение данного вопроса намечено на 15 июля.

Ранее Путин подписал указ об изменении должности Рустама Минниханова в составе Госсовета. Теперь он будет значиться как "глава Республики Татарстан" вместо президента региона.

В декабре прошлого года глава РФ подписал закон о принципах организации публичной власти в субъектах страны. Он отменяет запрет за пребывание в должности руководителя региона больше двух сроков подряд, а срок действия полномочий теперь составляет пять лет и одинаков для всех субъектов страны.

Кроме того, закон закрепляет в качестве официального названия должности руководителя субъекта РФ термин "глава" с дальнейшим указанием названия конкретного региона.