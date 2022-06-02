Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-лейтенанта

Фото: council.gov.ru

Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта новому руководителю МЧС РФ Александру Куренкову. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин внес кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС в Совфед 23 мая. Спустя два дня его назначили главой МЧС.

Также Куренков был включен в состав Совета безопасности РФ. Ранее он работал на посту заместителя директора Росгвардии, служил в ФСБ и ФСО.