Александр Куренков назначен главой МЧС

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Владимир Путин назначил генерал-майора Александра Куренкова главой МЧС. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"В соответствии с пунктом "д1" статьи 83 Конституции РФ назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности", – говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Путин внес кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС на рассмотрение Совфеда 23 мая. Ранее Александр Куренков работал на посту заместителя директора Росгвардии, а также служил в ФСБ и ФСО.

В среду, 25 мая, Совет Федерации на пленарном заседании единогласно поддержал выдвинутую Путиным кандидатуру генерал-майора Куренкова на должность главы МЧС РФ.

Предыдущий руководитель ведомства, Евгений Зиничев, погиб в сентябре 2021 года, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника на межведомственных учениях в Норильске. Президент РФ присвоил ему звание Героя России посмертно.

