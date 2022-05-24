В СФ поддержали кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Три комитета Совета Федерации на совместном заседании поддержали представленную президентом РФ кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС России. Об этом сообщает ТАСС.
В заседании приняли участие представители профильного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, а также комитетов по конституционному законодательству и госстроительству и по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Кандидатура Куренкова будет рассмотрена в рамках пленарного заседания, которое запланировано на среду, 25 мая.
Сам Александр Куренков обозначил первые шаги в должности министра, передает ТАСС. Кандидат на пост главы МЧС заявил, что его цель – качественная кадровая работа для сохранения профессионалов в своих сферах.
Накануне сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин внес кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС в Совфед. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин хорошо знаком с Куренковым и уверен в профессиональных качествах кандидата.
Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника на межведомственных учениях в Норильске. Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: