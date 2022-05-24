В СФ поддержали кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС России

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Три комитета Совета Федерации на совместном заседании поддержали представленную президентом РФ кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС России. Об этом сообщает ТАСС.

В заседании приняли участие представители профильного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, а также комитетов по конституционному законодательству и госстроительству и по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Кандидатура Куренкова будет рассмотрена в рамках пленарного заседания, которое запланировано на среду, 25 мая.

Сам Александр Куренков обозначил первые шаги в должности министра, передает ТАСС. Кандидат на пост главы МЧС заявил, что его цель – качественная кадровая работа для сохранения профессионалов в своих сферах.

Накануне сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин внес кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС в Совфед. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин хорошо знаком с Куренковым и уверен в профессиональных качествах кандидата.

Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника на межведомственных учениях в Норильске. Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.