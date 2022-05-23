Путин внес в СФ кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС – источник

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Владимир Путин внес кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС в Совфед. Его кандидатура будет рассмотрена на заседании 25 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в верхней палате парламента.

"В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А. В.", – говорится в сообщении.

О внесении Путиным кандидатуры на должность нового главы МЧС РФ в Совфед подтвердил агентству и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Однако он не уточнил имени кандидата.

Известно, что ранее Куренков служил в Росгвардии, а также в Федеральной службе охраны.

Предыдущий глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года. На межведомственных учениях в Норильске он стоял с режиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним.

Владимир Путин подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.

