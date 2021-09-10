Путин назначил генерал-полковника Чуприяна врио главы МЧС РФ

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Генерал-полковник Александр Чуприян назначен врио главы МЧС РФ. Соответствующее решение, принятое президентом России Владимиром Путиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

"Возложить временное исполнение обязанностей министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича", – говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Александр Чуприян родился 23 марта 1958 года. В 1989 году окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР по специальности "инженер противопожарной техники и безопасности", кандидат технических наук, генерал-полковник внутренней службы.

Чуприян имеет звания заслуженного работника пожарной охраны и заслуженного спасателя РФ.

С 2006 по 2018 год генерал-полковник занимал должность заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Указом президента от 4 июня 2018 года назначен первым замглавы МЧС РФ.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.

Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним. Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.

10 сентября Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге в закрытом режиме.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговоры о кандидате на пост главы МЧС РФ преждевременны.