Путин назначил генерал-полковника Чуприяна врио главы МЧС РФ

19:18
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Генерал-полковник Александр Чуприян назначен врио главы МЧС РФ. Соответствующее решение, принятое президентом России Владимиром Путиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Возложить временное исполнение обязанностей министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича", – говорится в документе.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Александр Чуприян родился 23 марта 1958 года. В 1989 году окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР по специальности "инженер противопожарной техники и безопасности", кандидат технических наук, генерал-полковник внутренней службы.
Чуприян имеет звания заслуженного работника пожарной охраны и заслуженного спасателя РФ.
С 2006 по 2018 год генерал-полковник занимал должность заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Указом президента от 4 июня 2018 года назначен первым замглавы МЧС РФ.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.
Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним. Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.
10 сентября Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге в закрытом режиме.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговоры о кандидате на пост главы МЧС РФ преждевременны.
Москва простилась с главой МЧС Евгением Зиничевым
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