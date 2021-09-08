Что известно о гибели главы МЧС Евгения Зиничева

В Норильске 8 сентября трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Министру было 55 лет. Он пытался спасти известного кинорежиссера Александра Мельника. Рассказываем, что известно о происшествии.



Погиб, спасая жизнь

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Евгений Зиничев приехал в Красноярский край на межведомственные учения по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Они начались 7 сентября, а на следующий день стало известно о трагической гибели министра.

В МЧС сообщили, что Зиничев пытался спасти известного кинорежиссера, лауреата премии "Ника" Александра Мельника. Он приехал в Норильск выбирать места съемок своего нового документального фильма и тоже присутствовал на учениях. По данным РИА Новости, Зиничев был рядом, когда Мельник сорвался со скалы в воду. Глава МЧС прыгнул за ним и ударился о выступ. Оба были эвакуированы в больницу на вертолете с тяжелыми травмами, однако скончались еще до приземления.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. С 1987 по 1991 год служил в КГБ СССР, затем в Центральном аппарате ФСБ России. С 1991 года трудился в Федеральной службе охраны РФ, а с 2006 по 2015 год работал в личной охране Службы безопасности президента.

Зиничев также занимал посты замглавы Службы по борьбе с терроризмом ФСБ, начальника управления ФСБ по Калининградской области, врио губернатора региона и замдиректора ФСБ. В должности главы МЧС утвержден президентом в мае 2018 года по предложению Дмитрия Медведева. В декабре 2020 года Зиничеву было присвоено звание генерала армии.



"До конца исполняя свой долг"

Фото: РИА Новости/МЧС России

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС. По его словам, Зиничев посвятил себя служению людям и Родине. "И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб, до конца исполняя свой долг", – сказано в обращении президента.





Владимир Путин президент РФ Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы.

Свои соболезнования выразил и Сергей Собянин. Гибель главы МЧС он назвал большой утратой. "Глубоко потрясен гибелью Евгения Зиничева. Настоящий друг, соратник, руководитель. Человек, который самоотверженно служил своей стране и погиб, спасая жизнь. Большая утрата", – подчеркнул мэр.

Соболезнования семье Зиничева, близким и сослуживцам принес премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Он был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни", – говорится в сообщении в телеграм-канале правительства РФ.

Мишустин назвал Зиничева профессиональным, компетентным и принципиальным руководителем, который пользовался большим авторитетом среди коллег. "Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества", – добавил глава кабмина.



Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что героический поступок Зиничева по спасению человека будут помнить всегда. "Это тяжелая, невосполнимая утрата для родных и близких, для друзей и коллег, для всей нашей страны", – написал он на своей странице "ВКонтакте".

По словам Медведева, с главой МЧС его связывали очень добрые отношения и долгие годы совместной работы. Он отметил, что Зиничев всю свою жизнь посвятил служению Родине, прошел серьезную школу, а кроме того, многое сделал для развития органов безопасности и эффективного противодействия терроризму.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель, "каким он и был в жизни". С этим согласен и замглавы МЧС РФ Андрей Гурович.





Андрей Гурович замглавы МЧС РФ Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель. Совершил героический поступок. Он так жил всю жизнь.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что именем Зиничева могут назвать одну из улиц в Москве.

