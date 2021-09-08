В Москве могут назвать улицу именем Евгения Зиничева

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Именем Евгения Зиничева, который погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга, могут назвать одну из столичных улиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

"Евгений Зиничев – настоящий герой и человек, который долгие годы служил этой героической профессии. Он умер героической и трагической смертью. Он был замечательным человеком, отцом и дедом. Я считаю, он достоин, чтобы увековечить память о нем", – сказал Герасимов.

По его словам, пока в Мосгордуму не поступали предложения по названию улицы именем героя, но если они появятся, то обязательно будут поддержаны.

"(Когда. – Прим. ред.) такие предложения поступят, мы обязательно поддержим. У нас есть такое место в Давыдкове, <...> возможно, именно там и увековечим память", – сказал Герасимов.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Ему было 55 лет.

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