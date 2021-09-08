Медведев назвал невосполнимой утратой гибель Зиничева

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал невосполнимой утратой трагическую гибель главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, героический поступок министра по спасению жизни человека будут помнить всегда.

"С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели Евгения Николаевича Зиничева. Это тяжелая, невосполнимая утрата для родных и близких, для друзей и коллег, для всей нашей страны", – подчеркнул Медведев.

Он рассказал, что Зиничев всю свою жизнь посвятил служению Родине, прошел серьезную школу, многое сделал для развития органов безопасности и эффективного противодействия терроризму. Медведев добавил, что его с Зиничевым связывали очень добрые отношения и многие годы совместной работы.

Замглавы Совбеза выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким Зиничева, всем, кто его знал и любил.

Ранее Сергей Собянин и Михаил Мишустин выразили соболезнования родным и близким Евгения Зиничева. Премьер-министр отметил, что глава МЧС был профессиональным, компетентным и принципиальным руководителем, который пользовался большим авторитетом среди коллег.

До этого Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью Зиничева.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Ему было 55 лет. Министр проверял ход строительства новой пожарной части совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

