Собянин выразил соболезнования родным и близким Зиничева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева.

"Глубоко потрясен гибелью Евгения Зиничева. Настоящий друг, соратник, руководитель. Человек, который самоотверженно служил своей стране и погиб, спасая жизнь. Большая утрата", – написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

Ранее свои соболезнования выразил Михаил Мишустин. Он отметил, что Зиничев был профессиональным, компетентным и принципиальным руководителем, который пользовался большим авторитетом среди коллег.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью Зиничева.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Ему было 55 лет. Министр проверял ход строительства новой пожарной части совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

