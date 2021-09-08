Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

14:09
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Михаил Мишустин выразил соболезнования семье, близким и сослуживцам главы МЧС РФ Евгения Зиничева, погибшего на учениях в Норильске. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства России.
"Мы все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Он был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни", – говорится в сообщении.
Мишустин отметил, что Зиничев был профессиональным, компетентным и принципиальным руководителем, который пользовался большим авторитетом среди коллег.
"Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества", – добавил Мишустин.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью Зиничева.
Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Ему было 55 лет. Министр проверял ход строительства новой пожарной части совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске
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