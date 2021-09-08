Зиничев погиб как настоящий спасатель – Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны.

"Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни", – сообщил Шойгу.

Министр отметил профессионализм, ответственность и преданность своему делу Евгения Зиничева.

"Мы всегда будем помнить Евгения Николаевича. Помнить таким, каким он остался в нашей памяти, жизни. Каким он был многие годы служения нашей стране, служения Отечеству. Наши соболезнования всем коллегам, родным и близким", – добавил Шойгу.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью Зиничева.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Ему было 55 лет. Министр проверял ход строительства новой пожарной части совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

