Политики выразили соболезнования в связи со смертью Зиничева

14:53
Фото: kremlin.ru
Российские политики, главы регионов, депутаты и правозащитники выразили соболезнования в связи с трагический гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Они отметили мужество и профессионализм министра.
Так, первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров подчеркнул, что Зиничев сделал много хорошего для МЧС, бывал в горячих точках и местах трагедий за то время, пока возглавлял ведомство.
"Это был замечательный человек, я его знал лично. Он был очень скромным, очень ответственным, на любом участке, который ему поручали, он вел себя очень достойно", – приводит слова сенатора РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил силу и мужество покойного министра. По его словам, Зиничев погиб как герой, спасая человеческую жизнь.
Соболезнования в связи с гибелью главы МЧС также выразил и лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что Зиничев был профессионалом, талантливым руководителем, честным и надежным человеком.
"Всю свою жизнь он посвятил служению стране, обеспечению ее безопасности. В последние годы руководил ведомством, которое всегда первым приходит на помощь людям. И погиб как настоящий спасатель, исполняя свой служебный долг, спасая жизнь другого человека", – отметил секретарь генерального совета "Единой России", первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.
Тот факт, что Зиничев погиб на учениях, свидетельствует о том, что он не был "кабинетным генералом". На это обратил внимание первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"То, как он погиб, говорит о том, что он был смелым и храбрым, то, что он погиб именно на учениях, говорит о том, что он не был кабинетным генералом. Очень жаль терять таких людей. Зиничев был достойным человеком", – приводит его слова RT.
К соболезнованиям в связи с гибелью главы МЧС присоединились вице-спикер Госдумы Петр Толстой и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Правозащитница назвала министра настоящим офицером, который всегда был там, где тяжелее всего.
Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Ему было 55 лет. Министр проверял ход строительства новой пожарной части совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске
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