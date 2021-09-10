Матвиенко назвала Зиничева человеком с большим сердцем

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приехала проститься с Евгением Зиничевым.

"Он работал с большим сердцем и душой и создал такую же атмосферу в МЧС", – рассказала Матвиенко.

По ее словам, Зиничев всегда "бился" за своих сотрудников, понимая, что это команда, за которую он отвечает, и команда, которая играет огромную роль в жизни страны.

"Он очень многое поменял и оставил мощный след (в истории страны. – Прим. ред.). У него были большие планы. Жаль, что он не сможет теперь их все реализовать", – заключила политик.

Похоронят министра 10 сентября на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Лафет с телом Зиничева доставят в Северную столицу спецбортом Ил-76. Похороны пройдут в закрытом для прессы режиме.

Глава МЧС погиб 8 сентября на учениях в Красноярском крае, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Тот приехал в Норильск, чтобы выбрать места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.

