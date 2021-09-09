Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно

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Владимир Путин подписал указ о присвоении главе МЧС РФ Евгению Зиничеву, погибшему в ходе учений, звания Героя России посмертно. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)", – говорится в документе.

Накануне Путин принес соболезнования родным и близким Евгения Зиничева, назвав смерть министра невосполнимой личной утратой.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.

Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним.

В память о Евгении Зиничеве могут переименовать одну из улиц столицы.