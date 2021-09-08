Директор Росгвардии Золотов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

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Директор Росгвардии Виктор Золотов от имени руководства ведомства и всего личного состава войск национальной гвардии РФ выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, из жизни ушел выдающийся руководитель и государственный деятель, великолепный организатор и настоящий патриот своей страны, который внес значительный вклад в дело укрепления обороны и безопасности России.

Золотов назвал погибшего министра примером настоящего офицера, человека чести и долга, самоотверженного и мужественного бойца. По его словам, имя Зиничева навсегда останется в истории России и памяти соотечественников. Он напомнил, что глава МЧС погиб как истинный герой, спасая жизнь другого человека.

Ранее Сергей Собянин и Михаил Мишустин выразили соболезнования родным и близким Евгения Зиничева. Премьер-министр отметил, что глава МЧС был профессиональным, компетентным и принципиальным руководителем, который пользовался большим авторитетом среди коллег.

До этого Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью Зиничева.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Ему было 55 лет. Министр проверял ход строительства новой пожарной части совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

