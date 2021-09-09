Путин планирует лично проститься с главой МЧС Зиничевым

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Владимир Путин планирует принять участие в церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым в пятницу, 10 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы ожидаем, что президент обязательно простится с Зиничевым", – сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что Кремлю известны все обстоятельства гибели министра, а альтернативные версии трагедии являются кощунственными.

"Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное – это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства отказался уточнить, произошла ли трагедия во время учений МЧС.

"Вчера все было сказано", – сказал он.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Евгением Зиничевым состоится в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве. Похоронят министра в Санкт-Петербурге, откуда он родом.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.

Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним.

Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.