Прощание с Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября

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Церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым, погибшим в ходе учений, состоится в Москве 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, которое он возглавлял.

Мероприятие пройдет с 08:00 до 09:00 в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России на улице Ватутина, 1. Похоронят министра в Санкт-Петербурге, откуда он родом.

Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.

Накануне президент принес соболезнования родным и близким министра, назвав его смерть невосполнимой личной утратой.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.

Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним.

В память о Евгении Зиничеве могут переименовать одну из улиц столицы.