Церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым. Прямой эфир

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Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Ему было 55 лет.
Узнав о трагедии, Владимир Путин передал слова соболезнования родным и близким Евгения Зиничева, а также признался, что для него это невосполнимая личная утрата. По словам президента, его с погибшим связывали долгие годы совместной работы. Владимир Путин добавил, что на Евгения Николаевича можно было положиться в любой ситуации, он был надежным другом и профессионалом высочайшего уровня.
Президент подписал указ о присвоении главе МЧС Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно. Звание было присвоено с формулировкой "За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя происшествие, назвал Евгения Зиничева товарищем и другом, который умер, как настоящий спасатель.
Слова соболезнования близким также выразили мэр Сергей Собянин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Все они в своих обращениях отметили огромный профессионализм и высокие человеческие качества погибшего.
На своей странице в соцсетях замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал пост, посвященный памяти министра и подчеркнул, что Зиничев посвятил свою жизнь служению Родине и многое сделал ради эффективного противодействия терроризму.
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