Главе МЧС Евгению Зиничеву присвоили звание Героя России посмертно. Указ подписал Владимир Путин. Звание присвоили с формулировкой "За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга".

К зданию МЧС уже несут цветы. Прощание с Евгением Зиничевым пройдет в пятницу в Москве, а похоронят его в тот же день в Петербурге на Серафимовском кладбище.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.

Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним.