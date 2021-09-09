11:15
Главе МЧС Евгению Зиничеву присвоили звание Героя России посмертно. Указ подписал Владимир Путин. Звание присвоили с формулировкой "За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга".
К зданию МЧС уже несут цветы. Прощание с Евгением Зиничевым пройдет в пятницу в Москве, а похоронят его в тот же день в Петербурге на Серафимовском кладбище.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.
Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним.
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