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Происшествия

18:10

Главу МЧС РФ Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге

утраты происшествия

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Главу МЧС России Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Процедура прощания с Зиничевым прошла в Москве в Национальном парке в кризисных ситуациях МЧС. После лафет с телом министра доставили спецбортом в Санкт-Петербург. Туда же вылетели члены семьи Зиничева, сослуживцы и центральный аппарат министерства.

Также проводить главу МЧС в последний путь приезжали Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер России Андрей Белоусов, министр обороны России Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и другие.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Руководитель МЧС стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а Зиничев бросился за ним. В результате случившегося оба погибли.

Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.

Москва простилась с главой МЧС Евгением Зиничевым

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