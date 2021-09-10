Путин приехал проститься с главой МЧС Евгением Зиничевым

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым.

Мероприятие проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Гроб с телом министра установлен на постаменте.

Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Руководитель МЧС стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а Зиничев бросился за ним. В результате случившегося оба погибли.

Ранее Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.

