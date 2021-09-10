Похороны главы МЧС Зиничева пройдут в закрытом режиме

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Похороны главы МЧС России Евгения Зиничева, погибшего в ходе учений, пройдут в пятницу, 10 сентября, на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Об этом проинформировали в пресс-службе городского главка МЧС.

"На Северном кладбище Санкт-Петербурга состоится церемония похорон главы МЧС России Евгения Зиничева", – подтвердили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что похороны пройдут в закрытом для прессы режиме.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.

Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним. В результате случившегося оба погибли.

Позднее Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.

Накануне президент принес соболезнования родным и близким министра, назвав его смерть невосполнимой личной утратой.