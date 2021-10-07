Песков сообщил, что президент пока не определился с кандидатурой на пост главы МЧС РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не определился с кандидатурой на пост главы МЧС.

"Как только президент определится с кандидатурой, он подпишет указ", – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля пообещал незамедлительно проинформировать о принятии главой государства данного решения.

Ранее занимавший должность главы МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.

Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним. Владимир Путин подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.

10 сентября Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге в закрытом режиме.

