Песков прокомментировал выдвижение кандидатуры Куренкова на пост главы МЧС

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выдвинул Александра Куренкова в качестве кандидата на должность главы МЧС, поскольку хорошо знаком с ним и уверен в его профессиональных качествах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции", – сказал он.
Отвечая на вопрос, с чем связана такая длительность при определении кандидатуры на пост главы МЧС, представитель Кремля отметил, что президент принял соответствующее решение, как только счел это целесообразным. Также Песков отметил, что точного понимания, будет ли Путин лично представлять Куренкова в Совете Федерации, пока нет.
"Мы сообщим. Там все будет зависеть от рассмотрения в Совете Федерации. Пока точных планов на этот счет нет", – сказал он.
Комитеты Совфеда по обороне и безопасности, конституционному законодательству и госстроительству, а также по федеративному устройству уже поддержали выдвинутую президентом кандидатуру на совместном заседании во вторник, 24 мая. Ее итоговое рассмотрение состоится на пленарном заседании верхней палаты российского парламента в среду, 25 мая.
Владимир Путин внес кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС на рассмотрение Совфеда 23 мая. Ранее Куренков работал в должности заместителя директора Росгвардии, курируя боевую подготовку сотрудников ведомства. Кроме того, он также служил в ФСБ и ФСО.
Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника на межведомственных учениях в Норильске. Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.
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