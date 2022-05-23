Тема динамики курса рубля постоянно обсуждается на совещаниях у Путина – Песков

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Владимир Путин внимательно следит за динамикой курса рубля, данная тема постоянно обсуждается на профильных совещаниях у главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Эта тема постоянно обсуждается на уровне главы государства на отраслевых экономических совещаниях, которые он постоянно проводит", – сказал он, отметив, что не хотел бы подробно рассматривать тему курса валют вместо правительства и Банка России.

Песков отметил, что кабмин и Центробанк эффективно работают, обеспечивая стабильную ситуацию в экономике. По словам представителя Кремля, Путин отмечает положительный эффект от принятых ими мер.

"Президент неоднократно отмечал, что благодаря своевременным мерам и кабинета министров, и мегарегулятора удается поддерживать макростабильность", – добавил Песков.

Ранее Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в текущем году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира. Он отметил, что укрепление позиций российской валюты происходит на фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса.