Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

12:51

Тема динамики курса рубля постоянно обсуждается на совещаниях у Путина – Песков

властьэкономика

Фото: depositphotos/valphoto

Владимир Путин внимательно следит за динамикой курса рубля, данная тема постоянно обсуждается на профильных совещаниях у главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Эта тема постоянно обсуждается на уровне главы государства на отраслевых экономических совещаниях, которые он постоянно проводит", – сказал он, отметив, что не хотел бы подробно рассматривать тему курса валют вместо правительства и Банка России.

Песков отметил, что кабмин и Центробанк эффективно работают, обеспечивая стабильную ситуацию в экономике. По словам представителя Кремля, Путин отмечает положительный эффект от принятых ими мер.

"Президент неоднократно отмечал, что благодаря своевременным мерам и кабинета министров, и мегарегулятора удается поддерживать макростабильность", – добавил Песков.

Ранее Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в текущем году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира. Он отметил, что укрепление позиций российской валюты происходит на фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать