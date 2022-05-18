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15:47

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Экономист спрогнозировал курс евро и доллара к концу года

Снова взлетит? Каким будет курс доллара и евро к концу года
экономикаэксклюзив

Фото: depositphotos/Mukhina1

Экономист Александр Разуваев в разговоре с Москвой 24 предположил, что к концу года курс доллара и евро будет находиться в среднем на уровне 75 рублей.

Российская национальная валюта продемонстрировала за последнее время ощутимый рост. На 18 мая ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 63,54 рубля, евро – 66,36 рубля. Тот же показатель на 1 мая составлял 71,02 рубля за доллар и 74,55 рубля за евро.

По прогнозам Разуваева, к концу года не ожидается значительного роста валют. Тем не менее небольшое ослабление рубля все же возможно, считает эксперт.

Я ориентируюсь на паритет евро/доллар и, соответственно, на курс 75 рублей по доллару и по евро. Я думаю, что на конец года так и будет.
Александр Разуваев
экономист

Несмотря на это, экономист считает, что в любом случае хранить деньги выгоднее всего в рублях. "Ставки по долларовым депозитам очень низкие. Ставки же по рублевым вкладам достаточно высокие, да и фондовый рынок дает хорошие доходы, поэтому я рекомендую российские рубли", – подчеркнул эксперт.

Ранее Владимир Путин заявил, что среди всех мировых валют курс рубля в 2022 году показывает лучшую динамику. Об этом он рассказал на совещании по экономическим вопросам. Успехи российской национальной валюты отметило и агентство Bloomberg.

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