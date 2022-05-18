Аналитик допустил спад доллара и евро при переходе стран на торговлю в нацвалютах

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Власти США сами толкают страны на уход из доллара, заблокировав золотовалютные резервы (ЗВР) России. Фактически они показали, что так же могут сделать и с ЗВР Китая и Индии. Об этом агентству "Прайм" рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

"Из-за блокировки ЗВР никто ядерную войну начинать не будет. Но и давать такую возможность странно", – сказал эксперт.

По его словам, будет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле, где не будет подавляющего доминирования доллара и евро. Аналитик предположил, что объем торговли в этих валютах может снизиться с 76 до 50% в ближайшие 10 лет.

Ранее Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в 2022 году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.

До этого агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.

Однако, по словам экспертов, биржевой курс может не соответствовать реальному курсу валют.

