Песков назвал позицию Польши в отношении РФ оголтелой

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Польша занимает в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит RT.
По его словам, сейчас невозможно прогнозировать развитие ситуации с газом. Он отметил, что вряд ли можно говорить и о договорных отношениях с Польшей, так как та отказалась платить за газ, но продолжает его получать косвенно.
"Безусловно, что касается транзитной стороны этого дела, я думаю, при необходимости более подробные разъяснения готовы дать в "Газпроме". Но это тема, которая, конечно же, заслуживает внимания – при том понимании, что все-таки существуют и альтернативные маршруты поставок газа, которые, кстати, весьма и весьма напряженно сейчас функционируют", – добавил Песков.
Ранее власти Польши приняли решение разорвать соглашение о поставках российского газа. Межправительственное соглашение с Россией было подписано в 1993 году. Правительство Польши приняло резолюцию о разрыве соглашения 13 мая.
До этого министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва рассказала, что страна сможет обойтись без реверсных поставок газа из Германии по трубопроводу Ямал – Европа. По ее словам, польские газохранилища в настоящее время заполнены на 85%.
В "Газпроме" заявили, что санкции РФ запрещают использование газопровода EuRoPol GAZ
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