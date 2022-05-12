В Польше заявили, что смогут обойтись без газопровода "Ямал – Европа"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Польша сможет обойтись без реверсных поставок газа из Германии по трубопроводу "Ямал – Европа", заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Об этом сообщает ТАСС.

"Вчера в вечернем пакете санкций оказался как EuRoPol GAZ, так и немецкие компании, сотрудничающие с "Газпромом". Газ, который мы получаем через соединение с Германией, – это не только российский газ. <...> Мы готовы к варианту без этого соединения с Германией", – сказала она.

По словам Москвы, польские газохранилища в настоящее время заполнены на 85%, до конца 2022 года страна будет получать сжиженный природный газ, а после этого запланирован запуск газопровода Baltic Pipe.

Ранее официальный представитель компании "Газпром" Сергей Куприянов заявил, что введенные против ряда зарубежных энергетических компаний российские санкции запрещают компании использовать принадлежащий ей EuRoPol GAZ газопровод для транзита через Польшу газа из РФ.