В "Газпроме" заявили, что санкции РФ запрещают использование газопровода EuRoPol GAZ

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Официальный представитель компании "Газпром" Сергей Куприянов заявил, что введенные против ряда зарубежных энергетических компаний российские санкции запрещают компании использовать принадлежащий ей EuRoPol GAZ газопровод для транзита через Польшу газа из РФ.

"Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу", – отметил он.

По его словам, права "Газпрома" как акционера EuRoPol GAZ были неоднократно нарушены польской стороной, при этом Польша в конце апреля внесла компанию в санкционный список, заблокировав возможность осуществлять права по акциям и получать дивиденды.

Ранее правительство РФ утвердило перечень иностранных компаний, подпадающих под ответные российские санкции.

В список вошла 31 компания из США, Сингапура, а также Франции, Германии и других стран Евросоюза. В частности, ограничительные меры затронули бывшие дочерние предприятия "Газпрома", европейских газовых трейдеров и операторов топливных хранилищ: группу Gazprom Germania, польскую EuRoPol GAZ S.A, европейские Wingas, Wieh и Wiee.