Россия ввела блокирующие санкции против группы Gazprom Germania

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Россия ввела блокирующие санкции в отношении всей группы Gazprom Germania, которая перешла под временное управление немецкого регулятора. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

В перечень иностранных компаний, подпадающих под ответные российские санкции, вошли еще 30 организаций из Соединенных Штатов, Сингапура, Франции, Германии и других стран ЕС.

Большая часть из них них относится к группе Gazprom Germania. Речь идет о Gazprom NGV Europe GmbH, GAZPROM Schweiz AG, WIEE Bulgaria EOOD, IMUK AG, WIBG GmbH и других.

В начале апреля "Газпром" отозвал своих представителей из органов управления Gazprom Germania GmbH и подконтрольных ей предприятий. Данное решение было принято в связи выходом холдинга из участия в немецкой компании.

Кроме того, российская энергетическая компания потребовала прекратить использование своих товарных знаков, в том числе в наименованиях и фирменной символике Gazprom Germania и связанных с ней компаний.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля. Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии, и Польши.

