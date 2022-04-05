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"Газпром" приостановил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище Германии "Реден". Об этом сообщает агентство Eurasia Daily.
Все работы на ПХГ, как следует из данных оператора Astora, были остановлены утром 1 апреля. Спустя три дня запасы активного газа на нем составляли 21 миллион кубометров в сутки при общей вместимости 3,9 миллиарда кубометров.
Между тем другие газохранилища, находящиеся под управлением Astora, в настоящее время работают. Утром 5 апреля отбор и закачка шли на ПХГ "Хайдах" в Австрии и "Йемгум" в Германии. При этом их запасы минимальны.
Все перечисленные газовые хранилища управляются через Astora немецкой компанией Gazprom Germania GmbH, принадлежащей "Газпрому". 31 марта "Газпром" прекратил участие в немецкой компании и всех ее активах, включая Gazprom Marketing&Trading Ltd. А накануне стало известно, что Gazprom Germania до 30 сентября будет передана под временное управление Федерального сетевого агентства ФРГ.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
31 марта президент подписал соответствующий указ, согласно которому новый порядок расчетов вступил в силу с 1 апреля. Согласно документу, для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.
"Газпром" начал отправлять контрагентам уведомления о переходе на новую схему оплаты
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