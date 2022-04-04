Gazprom Germania GmbH перешла под временное управление немецкого регулятора

Фото: depositphotos/Mehaniq
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о передаче компании Gazprom Germania GmbH под временное управление Федерального сетевого агентства.
По словам Хабека, соответствующее постановление было тесно согласовано в правительстве ФРГ.
"Постановление о попечительском управлении служит защите общественного порядка, сохранению общественного обеспечения. Мы подключили временного попечителя – Федеральное сетевое агентство, чтобы сохранить безопасность обеспечения. И я рассчитываю на то, как это может быть иначе, что все поведут себя, согласно их контрактным обязательствам", – цитирует его РИА Новости.
Немецкий регулятор может управлять компанией до 30 сентября, акционеры лишаются права голоса. При этом данное решение может быть обжаловано в суде в течение месяца.
Ранее стало известно, что кабмин ФРГ обсуждает возможность продажи Gazprom Germania GmbH. При этом группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в немецкой компании и всех ее активах, включая Gazprom Marketing&Trading Ltd.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
31 марта президент подписал соответствующий указ, согласно которому новый порядок расчетов вступил в силу с 1 апреля. Согласно документу, для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.
Страны ЕС пока не могут отказаться от российского газа – глава Минфина ФРГ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: