Gazprom Germania GmbH перешла под временное управление немецкого регулятора

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Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о передаче компании Gazprom Germania GmbH под временное управление Федерального сетевого агентства.

По словам Хабека, соответствующее постановление было тесно согласовано в правительстве ФРГ.

"Постановление о попечительском управлении служит защите общественного порядка, сохранению общественного обеспечения. Мы подключили временного попечителя – Федеральное сетевое агентство, чтобы сохранить безопасность обеспечения. И я рассчитываю на то, как это может быть иначе, что все поведут себя, согласно их контрактным обязательствам", – цитирует его РИА Новости.

Немецкий регулятор может управлять компанией до 30 сентября, акционеры лишаются права голоса. При этом данное решение может быть обжаловано в суде в течение месяца.

Ранее стало известно, что кабмин ФРГ обсуждает возможность продажи Gazprom Germania GmbH. При этом группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в немецкой компании и всех ее активах, включая Gazprom Marketing&Trading Ltd.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

31 марта президент подписал соответствующий указ, согласно которому новый порядок расчетов вступил в силу с 1 апреля. Согласно документу, для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.

