Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами

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Владимир Путин сообщил, что подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях.

"Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами", – сказал российский лидер на совещании по авиаотрасли.

Известно, что для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке. Новый порядок вступит в силу 1 апреля.

По словам российского лидера, Россия является ответственным поставщиком, а потому продолжит поставлять газ в объемах и по ценам действующих контрактов. Если же недружественные страны не будут платить с 1 апреля в рублях, Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам. В таком случае действующие контракты будут остановлены.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Президент пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Позже он поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта 2022 года.

Страны "Большой семерки" (G7), куда входят Германия, США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония, заявили, что не станут оплачивать рублями поставки за газ из России. Свое решение они обосновали тем, что такое нововведение, по их мнению, идет вразрез с прописанными в действующих контрактах положениями.

