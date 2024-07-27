Делегация министерства электроэнергетической промышленности КНДР отправилась в Москву

Фото: телеграм-канал "Посольство России в КНДР / Russian Embassy in the DPRK"

Представители министерства электроэнергетической промышленности КНДР отправились в Москву. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале посольства РФ в республике.

"(Делегация. – Прим. ред.) отправилась в Москву для участия в пятом заседании совместной российско-корейской рабочей группы по сотрудничеству в области электроэнергетики в рамках межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", – уточняется в публикации.

Группу возглавил замглавы министерства Ким Ен Чхоль. В посольстве членам делегации пожелали плодотворной поездки.

В июне Владимир Путин посетил Северную Корею с официальным визитом. По итогам переговоров президента РФ и Ким Чен Ына был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Документ подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон договоренности.

Позже лидер КНДР принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко.

