Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ

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Лидер КНДР Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию. Об этом сообщает государственная радиостанция "Голос Кореи".

Уточняется, что делегацию возглавляет замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Подробности встречи пока не раскрываются.

Владимир Путин посетил Северную Корею с официальным визитом 18–19 июня. По итогам переговоров президента РФ и Ким Чен Ына был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Документ подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон договоренности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва намерена развивать и углублять отношения с Пхеньяном во всех возможных сферах.