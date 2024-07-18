Песков заявил, что подаренным Путину в КНДР собакам дали клички

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Собакам редкой породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину во время его визита в Пхеньян, дали клички, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Официальный представитель Кремля уточнил, что имена животных будут раскрыты позже.

Путин находился в рамках официального визита в КНДР с 18 по 19 июня. Всего российский президент и лидер Северной Кореи провели в переговорах более 11 часов.

После переговоров российский лидер подарил Ким Чен Ыну второй люксовый автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик.

Лидер КНДР вручил президенту РФ белый бюст с изображением российского лидера и пожеланиями здоровья, а также картину с портретом президента РФ. При этом на картине дополнительно выгравирован Кремль, собор Василия Блаженного, а над ними возвышается салют. Художники, по информации СМИ, написали ее в традиционном корейском стиле "начжон чхильги", – когда на черную лаковую поверхность наносятся кусочки перламутра.