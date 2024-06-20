Ким Чен Ын вручил Владимиру Путину орден Ким Ир Сена

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наградил Владимира Путина высшей госнаградой КНДР – орденом Ким Ир Сена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Награду вручили российскому президенту в знак выражения доверия и уважения северокорейского правительства и народа, а также за особые заслуги в развитии отношений между РФ и КНДР.

Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом 18 июня. На следующий день главы стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, против четвертой статьи о помощи при агрессии Договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР может возражать только тот, кто планирует агрессию против одной из стран.