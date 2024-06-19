Лавров заявил, что против договора РФ и КНДР возразит только планирующий агрессию

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Против четвертой статьи о помощи при агрессии Договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР может возражать только тот, кто планирует агрессию против одной из стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если кто-то подвергает сомнению правомерность этого пункта, надо его внимательно прочитать", – сказал он в эфире Первого канала.

По словам Лаврова, в случае агрессии против одной из стран Договора вторая окажет ей всю необходимую помощь, согласно статье 51 устава ООН и законов РФ и КНДР.

Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом 18 июня. На следующий день главы стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Москва и Пхеньян развивают сотрудничество на благо своим народам, а не против кого-либо. Так он ответил на обвинения некоторых СМИ в том, что РФ и КНДР якобы создают коалицию против Запада.

