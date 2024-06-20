Bloomberg: власти Вьетнама проигнорировали критику США из-за визита Путина

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Никита Орлов

Правительство Вьетнама приветствовало Владимира Путина в своей стране и подчеркнуло важность отношений с РФ, несмотря на критику США из-за конфликта на Украине, передает Bloomberg.

По словам авторов статьи, власти Вьетнама видят в России стратегическую защиту и поддержку во многих областях: в вопросах энергетики и вооружений.

Путин прибыл с визитом во Вьетнам вечером 19 июня. В рамках своей поездки российский президент встретится с руководством Вьетнама, в частности, с генсекретарем ЦК Компартии республики Нгуеном Фу Чонгом, президентом То Ламом и другими.

До этого президент РФ заявил, что российская энергетическая компания "Новатэк" разрабатывает СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме. По словам президента, инициативы поспособствуют сжижению газа на территории Вьетнама.