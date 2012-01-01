Помощник президента РФ Ушаков рассказал о подарках Путину от Ким Чен Ына

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в КНДР вечером 18 июня. У трапа самолета его встречал лично лидер страны Ким Чен Ын, а столицу республики украсили флагами с триколором и портретами президента РФ. Как на визит отреагировали западные политики, – в материале Москвы 24.

Встретили как настоящего друга

Владимир Путин прилетел в КНДР впервые с 2000 года: борт № 1 с российской делегацией приземлился в аэропорту Пхеньяна уже глубокой ночью (по местному времени). Несмотря на это, президента у трапа приветствовал лично лидер страны Ким Чен Ын. Главы государств обнялись при встрече и тут же о чем-то побеседовали. Девушка в национальном наряде подарила Путину букет, после чего два лидера прошли по красной ковровой дорожке в окружении цветов и почетного караула.

Дойдя до автомобиля Aurus российского президента, главы государств долго пропускали друг друга вперед, но в итоге первым в автомобиль все же сел Путин, а затем и Ким Чен Ын.

Лимузин повез их по улицам Пхеньяна, украшенным триколором и портретами президента РФ, до государственной резиденции в центре города. Камеры журналистов зафиксировали, как лидер КНДР провел там для Путина небольшую экскурсию: в частности, показал холл, украшенный композицией из белых, синих и красных цветов.

Уже утром началась церемония официальной встречи глав государств на площади Ким Ир Сена. По всему пути президентский кортеж приветствовали тысячи местных жителей. На площади тоже было огромное количество людей, а саму локацию украсили флагами двух стран. Позднее президент России восхитился тем, как Пхеньян изменился со времен его последнего визита 24 года назад.

С церемонии лидеры уехали на "Мерседесе" с открытой крышей, после чего началась серия встреч и переговоров. Во время них российский президент заявил, что надеется на следующую встречу с главой КНДР уже в Москве. Кроме того, Путин отметил: дружба между странами была "выкована в условиях суровых испытаний", и признался, что ценит поддержку Пхеньяна, в том числе в вопросе Украины.



Владимир Путин президент РФ Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении Российской Федерации.

Официальная встреча Путина и Ким Чен Ына началась в Пхеньяне

Кроме переговоров в расширенном составе, лидеры пообщались с глазу на глаз. Причем это заняло примерно два часа – почти вдвое дольше запланированного.

Одним из главных результатов всех встреч стал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который пришел на смену предыдущим документам. Один из пунктов соглашения, по словам Путина, – взаимная помощь в случае агрессии против его участников. Ким Чен Ын в свою очередь назвал договор "мощным".

Однако во время визита в Пхеньян не все шло по плану: в кадр попал момент, когда Ким Чен Ын хотел пригласить Владимира Путина на прогулку, но ее пришлось переносить из-за 30-градусной жары. Зато позднее российский президент сел за руль Aurus и прокатил своего коллегу до парка.

Лидеры успели и обменяться подарками: по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин презентовал коллеге второй Aurus (первый лидер КНДР получил в дар в феврале 2024 года), адмиральский кортик и "очень красивый" чайный сервиз. Что преподнес Ким Чен Ын, Ушаков уточнять не стал, лишь намекнув, что подарки связаны с образом Путина.

"Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты", – рассказал он.

На КНДР азиатское турне российского лидера не заканчивается: следующей точкой маршрута Владимира Путина станет Вьетнам. В этой стране он пробудет до 20 июня.

Испугались?

Визит Владимира Путина в Пхеньян серьезно обеспокоил западных политиков. Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще до поездки президента РФ заявил на одной из пресс-конференций, что в ответ на дружбу России с КНДР Альянс укрепит свои связи с Японией, Австралией и Южной Кореей.



Йенс Столтенберг генсек НАТО Визит <...> демонстрирует, что безопасность НАТО не региональная – она глобальная. То, что происходит в Европе, важно для Азии, а что происходит в Азии, важно для Европы. Мы не можем больше делить безопасность на региональные театры, все взаимосвязано, и мы должны действовать вместе.

Укрепление связей России и КНДР тревожит и Соединенные Штаты, призналась во время общения с журналистами пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Это тенденция, которая должна вызывать беспокойство у всех, кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, сохранении международного режима нераспространения ядерного оружия, соблюдения резолюций Совбеза ООН и поддержке народа Украины", – сказала она.

МИД Южной Кореи, в свою очередь, донес свои опасения до Китая. Там отметили, что визит Путина состоялся на фоне напряженной обстановки в регионе, а именно запуска баллистических ракет и воздушных шаров с мусором, а также блокирования сигнала GPS. Однако власти Китая ничего предосудительного в поездке российского президента в КНДР не увидели.



Линь Цзянь официальный представитель МИД КНР КНДР и Россия, будучи дружными соседями, испытывают нормальную потребность в обменах, сотрудничестве и развитии отношений. Обмены мнениями на высоком уровне относятся к двусторонним договоренностям между двумя суверенными государствами.

Фото: ТАСС/ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ

Обеспокоились визитом Путина и в Японии. Однако депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки сожалеет не по поводу самой поездки, а о том, что его страна в этой политике остается позади.

"Влияние президента Путина, вероятно, увеличится по мере того, как он будет развивать надежную дипломатию с соседними странами – Китаем и КНДР", – написал парламентарий в своем блоге.

По его словам, ситуация, в которой Япония не рассматривается как партнер, наносит ущерб национальным интересам.