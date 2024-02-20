Песков объяснил, почему Путин подарил автомобиль Aurus лидеру КНДР

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Владимир Путин подарил российский автомобиль Aurus лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, так как последнему он очень понравился. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает газета "Известия".

"Действительно, когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он посмотрел машину", – уточнил Песков.

По его словам, северокорейское государство – близкий сосед РФ, поэтому власти России будут и дальше развивать отношения с этой страной.



Автоэксперт Дмитрий Попов уверен, что есть и некоторые другие причины подарка от Путина. Как он заявил в беседе с "360", еще одной целью такого жеста является задача показать мощь России и ее технологические возможности.

"Aurus – это наше новое представительство. Когда наш президент едет куда-то, то отдельным бортом летит грузовой Ил-76, который везет его представительский автомобиль, и он в гостях разъезжает на собственном национальном представительском авто суперпремиального класса", – объяснил он.

Во времена Советского Союза, напомнил он, руководители страны ездили на комфортабельных лимузинах ЗИЛ-117, а потом – ЗИЛ-118. Их производили на столичном заводе имени Лихачева штучными партиями. Сейчас таким аналогом и является Aurus, который по ценовым меркам находится на уровне Rolls-Royce.

"Автомобиль представительского класса стоит огромных денег. Это полностью отечественное, очень мелкосерийное, штучное производство, чуть ли не ручная работа", – добавил Попов.

В частности, такие авто производят для покупателей из Саудовской Аравии. Там их заказывают в белом цвете. При этом даже относительно популярная модель Aurus Komendant недоступна обычному потребителю, резюмировал он.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что российский лидер подарил лидеру КНДР автомобиль российского производства.

Машину приняла сестра руководителя Северной Кореи Ким Е Чжон и секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон 18 февраля. Позднее стало известно, что подаренным авто был именно Aurus, модель которого не уточнялась.

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