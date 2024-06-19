Путин в Пхеньяне проехался за рулем Aurus вместе с Ким Чен Ыном

Владимир Путин, находясь в Пхеньяне с официальным визитом, прокатился за рулем люксового автомобиля Aurus, который он подарил председателю КНДР Ким Чен Ыну. Северокорейский лидер находился вместе с российским президентом в машине на пассажирском кресле, передает РИА Новости.

При этом, когда Путин подходил к автомобилю, помощник сперва открыл заднюю дверь, однако президент РФ решил сесть именно за руль Aurus. После поездки лидеры двух стран отправились на пешую прогулку.

Президент РФ прибыл в Пхеньян с официальным визитом 18 июня, а утром 19 июня на площади Ким Ир Сена прошла церемония встречи глав двух стран.

Затем политики направились в государственную резиденцию Кымсусан, где состоялись переговоры с участием делегаций России и КНДР. Они длились почти полтора часа. По их итогам РФ и Северная Корея заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, по словам Путина, подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одной из сторон.

После этого Путин и Ким Чен Ын поговорили в формате тет-а-тет. Их общение продолжалось почти два часа, хотя по плану не должно было превысить часа.

