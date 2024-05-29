Yonhap: КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором на территорию Южной Кореи

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КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

По их данным, воздушные шары пересекали границу начиная с вечера 28 мая и приземлялись в различных местах по всей стране.

"Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа", – заявили в объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи.

В упавших воздушных шарах содержался различный мусор, в том числе пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и навоз.

Северная Корея предприняла данную акцию в ответ на действия Южной Кореи, которая отправляла на территорию КНДР агитационные листовки.

Заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир ранее заявлял, что в ответ на "частое разбрасывание агитационных материалов и мусорных вещей в приграничном районе", Северная Корея примет зеркальные меры.

Ранее Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря. По данным местных изданий, ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии.

До этого СМИ писали о том, что КНДР совершила испытание боеголовки крылатой ракеты и пробный пуск новой зенитной ракеты.