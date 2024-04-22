КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря

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Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское Объединенное командование начальников штабов.

Береговая охрана Японии заявила, что выпущенная ракета, возможно, уже упала. В Минобороны страны уточнили, что суда должны следить за последующей информацией и в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, а сообщать соответствующую информацию в береговую охрану.

По данным телеканала NHK, возможная баллистическая ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии.

20 апреля КНДР совершила испытание боеголовки крылатой ракеты и пробный пуск новой зенитной ракеты.

До этого Северная Корея заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты средней дальности. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешное испытание ракеты "Хвасон-16" означает, что теперь все стратегические ракеты КНДР – твердотопливные, с маневренными боеголовками.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын потребовал от руководства армии активизировать практику проведения военных учений в условиях, максимально приближенных к боевым действиям современной войны.

